Taliban-aanhangers houden nepbegrafenis bij vertrek VS en NAVO uit Afghanistan

Diplomatie­ke vertegen­woor­di­ging VS voor Afghanis­tan verhuist naar Qatar

11:07 De Verenigde Staten verhuizen hun diplomatieke vertegenwoordiging voor Afghanistan van Kaboel naar Doha in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken aangekondigd. Blinken legde in een toespraak nadien uit dat de militaire missie nu ten einde is, maar dat “een nieuwe diplomatieke missie” is begonnen. Maandagavond kondigde het Pentagon aan dat het Amerikaanse leger helemaal vertrokken is uit Afghanistan.