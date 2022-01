Taiwanese president roept Peking op om "militair avonturisme" te staken

Sneeuw smoort verwoesten­de bosbranden in Colorado, schade is groot

Plotseling opstekend winters weer met sneeuwval lijkt er in de Amerikaanse staat Colorado in te slagen zware bosbranden te smoren. De autoriteiten in het district Boulder en de metropool Denver zijn opgelucht door de sneeuw en het afnemen van de wind in de zwaar getroffen streek.

31 december