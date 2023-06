Taiwanese fitnessinfluencer liegt drie jaar lang over haar strijd tegen alvleesklierkanker: “Ik heb iedereen al die jaren bedrogen, het spijt me”

Oekraïners in bezet gebied zitten na overstro­ming als ratten in de val: “Onze boten zijn gestolen, ze zijn ons kapot aan het maken”

Oekraïners die in bezet gebied leven en de muur van water op zich af zagen komen, zitten als ratten in de val. Dat blijkt uit verschillende getuigenissen die ‘The Kiev Independent’ en ‘The Washington Post konden optekenen. Inwoners van de overstroomde nederzettingen worden aan hun lot overgelaten. Wie toch hulp wil bieden, wordt tegengehouden door de Russen. De vijandige troepen zouden in de weken voordien zelfs doelbewust boten vernield of gestolen hebben, met de bedoeling om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. “Ze zijn ons kapot aan het maken”, klinkt het.