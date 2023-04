Taiwan vermoedt dat Chinese schepen internetkabels van eilanden doorsnijden: “We kunnen niet uitsluiten dat dit opzettelijk gebeurde”

Voor hun internetverbinding zijn de inwoners van de Taiwanese Matsu-eilanden afhankelijk van twee onderzeese kabels die naar het hoofdeiland van Taiwan leiden. Beide kabels werden begin februari doorgesneden. Volgens de NCC is dat het werk van twee Chinese schepen. De eerste kabel is volgens hen op 2 februari gesneuveld door een Chinees vissersvaartuig op zo’n 50 kilometer afstand van het eiland. Zes dagen later sneed een Chinees vrachtschip de tweede kabel door, stelt de NCC.

De regering van Taiwan noemt het voorval echter geen opzettelijke daad van Peking, aangezien er geen direct bewijs is dat de Chinese schepen verantwoordelijk waren.

KIJK. Conflict tussen China en Taiwan: dit is er aan de hand

In tussentijd maken de eilandbewoners gebruik van een beperkte internetverbinding die gebruikt maakt van microgolven. Dat zorgt er echter voor dat het uren kan duren om een berichtje te versturen en dat het onmogelijk wordt om video’s te bekijken. Een beperkte internetverbinding verstoort niet alleen het dagelijkse leven van inwoners. Het kan ook enorme gevolgen hebben voor de nationale veiligheid.

Quote We kunnen niet uitsluiten dat China de kabels opzette­lijk heeft vernietigd. Su Tzu-yun, Institute for National Defense and Security Research

In de oorlog met Oekraïne, zet Rusland in haar strategie stevig in op het uitschakelen van het internet. Zo richten Russische raketaanvallen zich geregeld op Oekraïense communicatie- en energie-infrastructuur. Sommige deskundigen vermoeden daarom dat China de kabels opzettelijk heeft doorgeknipt als onderdeel van zijn intimidatie van het in feite zelfstandige eiland Taiwan. China beschouwt het echter als deel van zijn grondgebied.

“We kunnen niet uitsluiten dat China deze opzettelijk heeft vernietigd,” zei Su Tzu-yun, een defensie-expert bij de overheidsdenktank Institute for National Defense and Security Research. Volgens een onderzoek van de denktank hebben alleen China en Rusland de technische mogelijkheden om dit te doen.

“Uitzonderlijke schade”

Internetkabels, tussen 20 en 30 millimeter breed, worden in ondiep water in een stalen pantser gehuld want daar is de kans groter dat schepen in de buurt komen. Ondanks de bescherming kunnen de kabels echter vrij gemakkelijk worden doorgesneden door de schepen en hun ankers, of door vissersboten met stalen netten.

Toch “is deze mate van breuk hoogst ongebruikelijk voor een kabel, zelfs in de ondiepe wateren van de Straat van Taiwan”, aldus Geoff Huston, hoofdwetenschapper van het Asia Pacific Network Information Centre, een non-profit organisatie die internetbronnen zoals IP-adressen voor de regio beheert en verdeelt.

Zeer dure reparaties

De reparatie van de kabels is een dure zaak. Het werk van reparatieschepen alleen zal volgens een vroege schatting zo’n 30 miljoen New Taiwanese Dollars (897.066 euro) kosten. “De Chinese schepen die de kabels hebben beschadigd, moeten aansprakelijk worden gesteld en compensatie betalen voor de zeer dure reparaties,” zei Wen Lii, het hoofd van de Matsu-afdeling van de regerende Democratische Progressieve Partij.

Het Chinese bureau voor Taiwanese zaken reageerde niet op een verzoek van persagentschap AP om commentaar.