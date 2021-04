Taiwan reageert op toegenomen Chinese dreiging: “Als er oorlog uitbreekt, vechten we tot het bittere eind”

Het zelfstandige en democratisch geregeerde eiland Taiwan staat onder constante dreiging door het autoritair geleide en communistische China. Peking ziet Taiwan als een afvallige provincie en heeft meermaals gezworen het te zullen inlijven.

De Chinese luchtmacht dringt al maanden bijna dagelijks het Taiwanese luchtruim binnen en maandag deelde China mee dat een groep vliegdekschepen manoeuvres oefende nabij het eiland. Volgens het ministerie van Defensie in Taiwan drongen vandaag 15 Chinese vliegtuigen, waaronder 12 gevechtstoestellen hun zogeheten Identificatiezone voor Luchtverdediging (ADIZ) binnen en vliegt een anti-duikbootvliegtuig door het Bashikanaal tussen Taiwan en de Filipijnen. De Taiwanese luchtmacht stuurt toestellen om de Chinezen te onderscheppen en te waarschuwen, zegt het ministerie verder.

De Amerikaanse marine deelde vandaag ook mee dat hun torpedobootjager USS John S. McCain een “routinedoorreis” in de Straat van Taiwan uitvoert. China spreekt echter van Amerikaanse inmenging en zegt dat de VS “de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan in gevaar brengen.”

Volledig scherm Joseph Wu, minister van Buitenlandse Zaken in Taiwan. © AP

Volgens Joseph Wu, de Taiwanese buitenlandminister, zijn de VS bezorgd om het risico op conflict in de regio. “Op basis van mijn beperkt begrip van Amerikaanse besluitvormers die de ontwikkelingen in de regio opvolgen, zien ze duidelijk het gevaar van de mogelijkheid dat China een aanval op Taiwan uitvoert”, zei hij vandaag. “We zijn bereid om onszelf te verdedigen en we zullen de oorlog uitvechten als dat nodig blijkt. En als we onszelf moeten verdedigen tot de allerlaatste dag, dan zullen we onszelf verdedigen tot de allerlaatste dag.” Volgens Wu zal Taiwan zijn militaire capaciteiten opvoeren en meer geld investeren in defensie.

Volgens China zijn hun activiteiten in de omgeving van Taiwan bedoeld om de soevereiniteit van het land in de regio te beschermen. De VS hebben hun bezorgdheden geuit over de Chinese handelingen en stellen dat ze Taiwan voor de volle 100 procent steunen. Washington, tevens Taiwans voornaamste wapenleverancier, dringt erop aan dat het eiland zijn leger moderniseert zodat het moeilijker wordt voor China om het eiland aan te vallen.

