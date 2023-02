Taiwan gaat militaire banden met VS versterken

Dima getuigt hoe zijn vrouw omkwam bij bombarde­ment in Bachmoet: “De scherven vlogen door de deur”

Journalist Robin Ramaekers is voor het eerst sinds oktober terug in de Oekraïense stad Bachmoet. Die ligt zwaar onder vuur en kan elk moment in handen vallen van de Russische troepen. De inwoners die nog zijn achtergebleven leven in angst. Ook Dima, hij verloor zijn vrouw gisteren toen zijn huis werd gebombardeerd. “Ze dacht dat de stad zou overleven, dat er ons niets zou overkomen. Ik wilde niet alleen vertrekken, maar morgen ben ik weg. Niets houdt me nog hier”, vertelt hij aan onze journalist.