Taiwan en Singapore waren dé succesverhalen tijdens pandemie, nu kennen ze snelle stijging nieuwe gevallen: waar is het verkeerd gelopen?

Ze werden geprezen als dé modelvoorbeelden van goed crisisbeheer in de strijd tegen Covid-19. Maar deze maand krijgen zowel Taiwan als Singapore te maken met een snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen. In Taiwan waren de cijfers zelfs nooit zo hoog als nu waardoor een ‘lockdown light’ is afgekondigd, maar mogelijk zijn er nog strengere maatregelen op komst. Waar is het verkeerd gelopen?

Singapore heeft vorige week 248 nieuwe gevallen geregistreerd en Taiwan telde meer dan 1.200 nieuwe bevestigde lokale infecties. Naar mondiale maatstaven lijken dit zeer bescheiden aantallen, maar voor deze staten zouden dergelijke cijfers enige tijd geleden ondenkbaar zijn geweest. Het voorbije jaar kende Taiwan zelfs een periode van 253 dagen aan een stuk zonder lokale besmetting.

Geen wonder dat het eiland geldt als een succesverhaal in het bestrijden van het coronavirus. De bewoners van Taiwan waren het al gewend een masker te dragen en de autoriteiten slaagden erin om de eerste golf van besmettingen snel in te dijken. Daardoor kon het eiland snel terug naar een relatief normaal leven met een minimum aan coronaregels.

Zelfgenoegzaam

Maar de bevolking begon echter zelfgenoegzaam te worden, net als de regering. Ziekenhuizen stopten met het veelvuldig testen van mensen. “Er was een algemene aanname, zelfs bij mensen die symptomen vertoonden, dat de kans om Covid-19 te krijgen in wezen nul was”, vertelde Dr. Lin Hsien-ho aan BBC, eraan toevoegend dat het voortkwam uit de overtuiging dat het virus de sterke buitengrenzen van Taiwan niet kon omzeilen.

Volledig scherm Het vaccin van AstraZeneca wordt toegediend in een ziekenhuis in Nieuw Taipei. © EPA

Een uitbraak rond een ziekenhuis leidde in februari tot het uitstellen van de evenementen die bij het Lantaarnfestival horen. Deze uitbraak was snel onder controle. “Artsen namen het niet serieus, ziekenhuizen waren niet alert, er werd niet veel gedaan om contacten op te sporen. Er was zeker een zeker gevoel van zelfgenoegzaamheid.”

Dit kwam onder meer tot uiting toen Taiwan de quarantainevereisten voor niet-gevaccineerde piloten versoepelde van een periode van veertien dagen naar vijf dagen - en daarna naar slechts drie dagen. In april kwam via piloten van China Airlines een nieuwe golf van besmettingen op gang. Het virus waarde vervolgens door de lokale bevolking en vond zijn weg naar de uitgaansgelegenheden.

Professor Chen Chien-jen, epidemioloog en voormalig vicepresident van Taiwan, zegt dat het opsporen van contacten nog moeilijker werd door het feit dat velen die positief testten, niet bereid waren te verklaren dat ze dergelijke uitgaansgelegenheden hadden bezocht.

“Het herinnert ons er alleen maar aan dat zelfs wanneer een zeer klein deel van de bevolking de regels overtreedt, dit tot grote uitbraken kan leiden”, zei professor Chen.

De huidige situatie in Taiwan is een weerspiegeling van het feit dat een strategie die te veel nadruk legt op grenscontrole en onvoldoende focust op maatregelen om binnenlandse verspreiding te voorkomen, ook risico’s inhoudt.

Volledig scherm Militair personeel behandelt een treinstation in Taipei met desinfectiemiddel. © EPA

Vaccins

Velen in Taiwan wilden het vaccin niet nemen toen het goed ging. En sommige inwoners hadden vragen bij het vaccin van AstraZeneca - het belangrijkste vaccin dat Taiwan momenteel op voorraad heeft. De huidige stijging van het aantal gevallen betekent echter dat de eilandbewoners nu massaal het vaccin willen. Het enige probleem is nu dat er absoluut niet voldoende vaccins beshikbaar zijn. Taiwan heeft tot nu toe slechts 300.000 vaccins ontvangen - voor een bevolking van 24 miljoen.

Alarmniveau 3

Ondertussen bevindt het eiland zich opnieuw op alarmniveau 3. Dat houdt onder meer in dat theaterzalen, bibliotheken en sportinfrastructuur weer moeten sluiten. Mensen zijn verplicht om buiten een mondmasker te dragen. Samenkomsten binnen mogen met maximaal vijf personen, buiten met maximaal tien. De besmettingen stijgen in alle steden en districten, niet alleen in Taipei en Nieuw Taipei, zei Taiwanees minister van Volksgezondheid Chen Shih-chung.

Een eventuele verstrenging naar alarmniveau 4 zou betekenen dat het land in lockdown gaat. Chen verzekerde dat dat nog niet aan de orde is, maar de burgemeester van Nieuw Taipei zei dat zijn stad zich voorbereidt om zelf die stap te zetten en hij spoort zijn inwoners aan om dat ook te doen.

Singapore

In Singapore is het echter een ander verhaal. De maatregelen zijn er altijd streng geweest, ondanks de lage cijfers - openbare bijeenkomsten werden beperkt tot maximaal acht, nachtclubs zijn dicht en er geldt nog steeds een beperking voor massabijeenkomsten zoals bruiloften.

Maar er waren ook nog steeds hiaten in het beleid, en eind mei was Changi Airport in Singapore - dat ook een populair winkelcentrum heeft - de plek van de grootste coronacluster van het land.

De autoriteiten ontdekten later dat een aantal besmette luchthavenmedewerkers in een zone werkte die reizigers ontving uit risicolanden. Sommige van deze arbeiders aten vervolgens in de restaurants van de luchthaven - die ook publiek toegankelijk zijn - waardoor het virus verder werd verspreid. Het ging bovendien om de zeer besmettelijke Indiase variant.

Singapore heeft nu aangekondigd dat het vluchten en passagiers uit landen en regio’s met een hoog risico gaat scheiden van degenen die afkomstig zijn uit een regio met een lager risico. Het personeel zal ook beter worden afgeschermd en voortaan in gescheiden zones werken.

Volledig scherm Changi Airport © EPA

De vraag wordt gesteld waarom dergelijke maatregelen niet eerder werden genomen? Maar een expert reageerde dat het onvermijdelijk was dat een nieuwe variant op een gegeven moment ook zijn weg naar Singapore zou vinden. “We zijn niet zoals China dat zijn grenzen volledig gesloten kan houden. Onze reputatie als land, onze economie, hangt samen met onze positie als handelsknooppunt”, verklaarde professor Teo Yik Ying van de National University of Singapore (NUS).

Maar professor Alex Cook, eveneens van de National University of Singapore (NUS), zegt dat het land zich nog steeds in een “zeer goede positie” bevindt om de uitbraak in toom te houden. “Ik aarzel om te zeggen dat ‘er iets mis is gegaan’, aangezien Singapore, ondanks de verstrenging van de maatregelen, nog steeds in een gunstige positie zit in vergelijking met anderen landen”, zei hij.

Les voor andere landen

Professor Teo Yik Ying stelt dat de piek in het aantal besmettingen op beide plaatsen een les is voor landen die nu mogelijk een dip in het aantal nieuwe gevallen zien.

“Als we merken dat de Verenigde Staten of landen in Europa de maatregelen beginnen te versoepelen, vind ik dat ze heel voorzichtig moeten zijn en moeten zien wat er in de wereld rondom hen gebeurt”, zei hij.

“Wat is er gebeurd in Taiwan en Singapore is het beste bewijs dat we steeds op onze hoede moeten zijn.”