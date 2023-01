Taiwan deelt cash uit aan inwoners: 185 euro per persoon

Vrouw in Letland verschijnt dronken op rijexamen: taakstraf en vijf jaar rijverbod

Een vrouw in Letland is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en heeft een rijverbod van vijf jaar gekregen nadat ze beschonken op haar rijexamen verscheen. Dat heeft het openbaar ministerie in de hoofdstad Riga gisteren bekendgemaakt. Naar haar rijbewijs kan ze ook fluiten, want de examinator staakte haar examen toen hij doorhad dat ze onder invloed was.

