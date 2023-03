Tachtiger overleeft week in ingesneeuwde auto op croissants, snoep en sneeuw: “Het menselijk lichaam is verbazingwekkend”

Jerry Jouret, een 81-jarige Amerikaan, overleefde bijna een week lang in zijn ingesneeuwde auto op een verlaten snelweg in de staat Californië. Dat kon hij dankzij de weinige snacks die hij nog in zijn wagen had liggen en de sneeuw op zijn auto die hij af en toe ook begon te eten.

Op 24 februari besloot Jouret vanuit zijn berghuis in Big Pine, Californië, terug te keren naar Gardnerville in de staat Nevada, naar zijn familiehuis. In goede omstandigheden zou hij daar iets meer dan drie uur voor in de auto hebben gezeten. Maar de omstandigheden waren alles behalve ideaal: de regio werd geteisterd door een hevige sneeuwstorm.

Volgens zijn kleinzoon Christian was Jouret er van overtuigd dat de sneeuwstorm geen probleem zou zijn voor hem. Jouret had het echter helemaal mis. Zijn SUV gleed van de weg en kwam vast te zitten in een dikke laag sneeuw, terwijl temperaturen bleven zakken tot zo’n -10 graden. De man had enkel een lichte jas, een licht dekbed en een badhanddoek om zich warm te houden. “Hij is vrij klein”, voegde Christian er nog aan toe. “Hij heeft niet veel vlees op zijn botten.”

Batterij sparen en sneeuw eten

Maar behalve klein en mager, is Jouret volgens zijn kleinzoon ook “een heel slimme man”. Hij spaarde het gas en de accu van zijn wagen, door hem alleen af en toe aan te zetten om op te warmen. Door de weinige snacks die Jouret nog in zijn auto had, kon hij overleven. Af en toe rolde hij ook zijn raam naar beneden om wat te eten van de sneeuw die op zijn auto was gevallen.

Na drie dagen spaarzaam gebruik van de accu van Jourets wagen, begaf die het uiteindelijk net toen de tachtiger zijn raam weer oprolde. Hij had niet genoeg accu meer over om het raam volledig dicht te krijgen, waardoor het voor de rest van zijn avontuur een paar centimeter open bleef staan.

Volledig scherm Jouret werd gevonden door een piloot van een van de helikopters in de zoekactie. © Inyo County Sheriff's Office

Op 28 februari kreeg de politie van Inyo County in Californië een “oproep voor een vermist persoon” binnen, laat het kantoor weten op Facebook. De volgende dag begon de politie met zoekacties maar moesten die uitstellen omdat de sneeuwstorm zo gevaarlijk was. Op 2 maart kon hun zoekgebied echter verkleind worden nadat een signaal van een mobiele telefoon geïdentificeerd werd.

De redding van Jouret

De piloot van een van de helikopters in de zoektocht merkte, dacht hij, een grote rots op. Maar na nadere inspectie bleek het een voertuig te zijn, en de bestuurder zwaaide met zijn arm uit een kleine opening in het autoraam. Jouret werd onmiddellijk geholpen en vervoerd naar het ziekenhuis. Zijn SUV bleef wel in de sneeuw vastzitten.

Veel zorg had hij echter niet nodig, want na een paar uur mocht de man het ziekenhuis alweer verlaten. Hij toonde geen tekenen van onderkoeling, klinkt het bij zijn kleinzoon. “De verpleegsters waren in shock over hoe goed zijn vitale functies waren.”

Christian hoopt dat het verhaal van zijn grootvader kan dienen als een waarschuwing voor anderen want reizen in de winter kan uiterst gevaarlijk zijn. “Als iemand vast komt te zitten, geef de hoop niet op. Het menselijk lichaam is verbazingwekkend in wat het kan verdragen”, klinkt het nog.

