Tabaksindustrie verliest steeds meer terrein in rijkere landen, dus probeert verkoop in Afrika op te krikken

Mark Rutte roept op: “Blijf ook zonder avondklok ‘s avonds thuis”

17:28 De Nederlandse premier Mark Rutte roept Nederlanders “met klem” op om ‘s avonds thuis te blijven, ook als de regering er niet in slaagt de avondklok in stand te houden. Eerder op de dag besliste een rechter dat de avondklok in Nederland met onmiddellijke ingang moet worden opgeheven. Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak en vraagt in een zogeheten schorsingsincident aan de rechter om de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest. Volgens de premier is de avondklok echt nodig.