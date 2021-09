Tabaksgigant Philip Morris bezit nu driekwart aandelen farmabedrijf Vectura

Monsterpro­ces over diesel­schan­daal Volkswagen begint vandaag

8:59 Het proces over het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern Volkswagen begint donderdag bij de rechtbank in de stad Braunschweig. Vier aangeklaagden zullen verschijnen. Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn is niet aanwezig in verband met gezondheidsproblemen. Zijn proces is uitgesteld.