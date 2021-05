Systeem voor drinkwatervoorziening in ruimtestation ISS uitgeschakeld na vermoedelijk lek

Artsen Zonder Grenzen stuurt eigen reddings­schip naar Middelland­se Zeegebied

11:09 Artsen Zonder Grenzen (AZG) zal opnieuw een boot voor zoek- en reddingsactiviteiten in het centrale Middellandse Zeegebied lanceren. Doel is om levens te redden van vluchtelingen en migranten die proberen de vaak dodelijke oversteek vanuit Libië over zee te maken. Dat maakt de ngo bekend in een persbericht.