Syrische vluchtelingen proberen grote groep te vormen om via Turkije naar Europa te komen

Duitse politie arresteert vijf mannen na vondst van 700 kilo heroïne in container

De Duitse politie heeft meerdere mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de vondst van zo'n 700 kilo heroïne. De drugs werden in augustus in een container in Hamburg aangetroffen. Het gaat om de grootste drugsvangst ooit in Duitsland, volgens de openbare aanklager in Dresden, waar het onderzoek gevoerd wordt.

9 september