Syrische vluchteling veroordeeld tot 52 jaar cel in Griekenland: “Alleen omdat ik vluchtte”

Niet lang voor de familie in Griekenland aankwam, besloot de Griekse overheid om minstens een maand lang geen nieuwe asielaanvragen aan te nemen omdat Turkije de deuren had opengezet voor vluchtelingen en migranten om naar Europa te komen. Turkije beweerde dat het land het aantal Syrische vluchtelingen niet meer aan kon. Als gevolg kwamen er heel veel vluchtelingen aan in Griekenland. De Griekse premier Mitsotakis (53) antwoordde dat migranten en vluchtelingen teruggestuurd zouden worden als ze probeerden Griekenland “illegaal” binnen te komen.

Volledig scherm De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (53) © EPA

Aanklachten

In het midden van deze chaos was K.S. een van de velen die aangeklaagd werd voor “illegale binnenkomst”. Maar hij werd ook aangeklaagd voor “het vergemakkelijken van illegale binnenkomst” en het veroorzaken van een “schipbreuk”. De Griekse autoriteiten beweren dat hij de boot naar Griekenland bestuurde, terwijl zijn familie zegt dat hij gewoon een passagier was.

In totaal zijn alle aanklachten goed voor 93 jaar gevangenschap, maar hij werd enkel veroordeeld voor de eerste twee; “illegale binnenkomst” en “het vergemakkelijken van illegale binnenkomst”. Campagnevoerders beweren dat er geen bewijs is dat K.S. de boot bestuurde.

Wie aan de kant van de vluchteling staat, beweert dat de straf onderdeel is van een brede Griekse strategie om te voorkomen dat vluchtelingen en migranten naar het land komen. “Ze willen mensen tonen dat ze beter wegblijven van Griekenland en criminaliseren mensen die vluchten”, zegt Johannes Körner, woordvoerder van You Can’t Evict Solidarity, een campagne die asielzoekers in Griekenland steunt. Als gevolg zal K.S. “in de gevangenis zitten voor niks... Alleen omdat ik vluchtte uit Turkije en uit Syrië.”

K.S. en zijn familie vluchtten tijdens de burgeroorlog uit Syrië en zochten asiel in Turkije. Maar K.S. zegt dat hij weigerde om deel te nemen aan een Turkse militaire operatie in Libië. Daarom werd hij kort opgesloten. Na zijn vrijlating besloot het gezin om verder te vluchten naar Griekenland. Het gezin van K.S. zit nu in een Grieks vluchtelingenkamp.

UNHCR

Deze familie is niet de enige die te maken krijgt met zulke problemen. Het land kreeg al meerdere waarschuwingen rond pushbacks van vluchtelingen van UNHCR, het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties. Eerder dit jaar zei UNHCR dat ze weten van honderden gevallen van de zogenaamde pushbacks sinds begin vorig jaar. Mogelijke asielzoekers dwingen om terug te keren is nochtans tegen Europese en internationale wetgeving.

Griekenland blijft de beschuldigingen ontkennen. De Griekse minister van Migratie Notis Mitarakis (48) noemt de rapporten rond pushbacks “fake news”.