Syrische staatsmedia melden Israëlische raketaanval

Biden brengt eerbetoon aan agent die stierf na Capitoolbe­stor­ming

3 februari De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond (plaatselijke tijd) de laatste eer betuigd aan politieagent Brian Sicknick, die overleed aan verwondingen die hij opliep tijdens de bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump op 6 januari. Het lichaam van Sicknick is opgebaard in het Capitool, een zeldzame eer die doorgaans voorbehouden is aan politieke grootheden.