Syrische regering ontkent ontvoering van Amerikaanse journalist Austin Tice in 2012

De Syrische regering heeft woensdag ontkend dat ze de Amerikaanse journalist Austin Tice heeft ontvoerd nabij Damascus, tien jaar geleden. Daarmee reageert ze op de aantijgingen van de Amerikaanse president Joe Biden, die stelde dat de journalist in handen is van het regime van president Bashar al-Assad.

Austin Tice werkte als onafhankelijke journalist voor onder meer de Washington Post en het Frans persagentschap AFP, en rapporteerde over de oorlog in Syrië. In augustus 2012 werd hij ontvoerd aan een checkpoint in een buitenwijk van Damascus. De toen 31-jarige man verscheen enkele weken later geblinddoekt in een video. Tot op vandaag is niet duidelijk wie hem ontvoerd heeft.

Op 10 augustus liet de Amerikaanse president Joe Biden weten “zeker” te zijn dat de journalist wordt vastgehouden door het Syrische regime. “We hebben meerdere keren gevraagd aan de Syrische overheid om samen te werken zodat we Austin terug naar huis kunnen brengen”, zei hij daarover. De president maande de Syrische regering aan om de ontvoering te beëindigen.

“Misleidend, absurd en onwaar”

In een persbericht schrijft het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken nu dat die beweringen “misleidend, absurd en onwaar” zijn. “De Syrische overheid ontkent dat het eender welke Amerikaanse burger heeft ontvoerd of verbergt op zijn grondgebied of in de zones die onder ons gezag vallen”, klinkt het. Het is de eerste keer dat ze in een persbericht de ontvoering van de journalist ontkennen. Ze benadrukten eveneens dat Tice en andere Amerikanen illegaal naar Syrië gereisd waren.

1 miljoen dollar

In 2020 had de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump de Syrische president al-Assad een persoonlijke boodschap gestuurd over de journalist. Hij zei toen niet te weten of de journalist nog leefde. In 2018 beloofden de Amerikaanse autoriteiten een beloning van een miljoen dollar voor informatie die kan leiden tot de bevrijding van Tice.