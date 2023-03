Syrische president Assad steunt Russische inval in Oekraïne

ANALYSE. Strijd tussen Poetin en Wag­ner-groep bereikt "kookpunt": hoe zal dit eindigen?

De liefde tussen excentrieke Wagner-chef Jevgeni Prigozjin en Russisch president Vladmir Poetin is definitief bekoeld, dat zegt gerenommeerde Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’. Poetin is de kritiek en de arrogantie zat. Bovendien blijft de beloofde overwinning van Wagner in Bachmoet uit. Geruzie op hoog niveau of zit er een strategie achter? En wat betekent het voor de oorlog? “Poetin wil Prigozjin een lesje leren”, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen).