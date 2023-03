Syrische president Assad ontvangen door Poetin in Moskou

In de diplomatieke inspanningen om conflicten in de regio bij te leggen spelen de Verenigde Staten een bescheiden rol. De invloed van de VS is tanende ondanks de militaire aanwezigheid in bijvoorbeeld de Perzische Golf en Irak en de VS hebben ook een basis in het zuidoosten van Syrië. De gesprekken in Moskou komen kort nadat China met succes heeft bemiddeld tussen Iran en Saudi-Arabië. De twee aartsrivalen hebben de banden na jaren hersteld. Saudi-Arabië is een trouwe bondgenoot van de VS en Iran een van felste tegenstanders van de VS in de regio.