Syrische gevangenis na laatste “opruimacties” weer onder controle na grootscheepse aanval van IS

De door de Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben het einde van de opruimoperaties in een gevangenis in de noordoostelijke stad Hasakah aangekondigd. De gevangenis werd een tiental dagen geleden aangevallen door strijders van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat. Er vielen honderden doden bij de gevechten. De voorbije dagen werd nog verder gezocht naar tientallen IS-strijders die zich hadden verschanst in het noordelijke deel van het gevangeniscomplex.

"Wij kondigden het einde van de opruimcampagne in de gevangenis van Ghwayran in Hasakah aan", melden de SDF in een mededeling. De SDF hadden woensdag reeds aangekondigd dat ze na zes dagen van intense gevechten opnieuw de controle hadden verworven over de gevangenis, waar duizenden jihadisten worden vastgehouden.

"Dankzij de moed en vastberadenheid van leden van de SDF, waarvan vele leden hun leven hebben opgeofferd, is Islamitische Staat gefaald in zijn inspanningen om een massale ontsnapping te forceren die de groep in staat had gesteld de gelederen te herstellen", zo reageerde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan tevreden op het nieuws.

Tientallen ontsnappingen

Volgens het Syrische Waarnemingscentrum voor de Mensenrechten gaven nog twintig jihadisten zich in de nacht van zaterdag op zondag over. Vijf anderen zouden gedood zijn. In totaal zouden tijdens de gevechten 373 doden gevallen zijn, onder wie 268 jihadisten, 98 leden van de Koerdische strijdkrachten en zeven burgers, aldus het waarnemingscentrum. Volgens de ngo wisten tientallen jihadisten te ontsnappen in de eerste uren van de aanval.

De aanval die IS op 20 januari lanceerde tegen de gevangenis was het belangrijkste offensief van de terreurgroep sinds de SDF in 2019 de overwinning op IS en het zelfverklaarde kalifaat hadden uitgeroepen. De gevechten rondom de gevangenis joegen de voorbije dagen zo'n 45.000 mensen op de vlucht.