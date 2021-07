Syrisch meisje (11) moederziel alleen op Nederlands station: “Dit raakt je in je hart”

Zaventem IKEA zet voortaan ook vluchtelin­gen aan het werk: “Hoop hier door te kunnen groeien”

15 juni Enkele jaren geleden vluchtte ze nog van de oorlog in Syrië, maar vandaag werkt de 26-jarige Batoul bij IKEA in Zaventem. Ze is één van de tientallen vluchtelingen die werkkansen krijgen in de winkels van de Zweedse meubelgigant in ons land. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), die dinsdag een bezoek bracht aan het filiaal in Zaventem, bewondert die actie van IKEA. “Hopelijk verlaagt dit de drempel tussen vluchtelingen en bedrijven”, klinkt het.