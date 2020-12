Syrië zegt raketten uit Israël te hebben onderschept

Celstraf voor Britse die kanker veinsde, zich kaalschoor en ingezameld geld verbraste

24 december De Britse Toni Standen deed jarenlang of zij terminaal ziek was. Ze vertelde iedereen dat ze leed aan vaginale kanker en niet lang meer te leven had. De 29-jarige vrouw schoor haar hoofd kaal en vertelde honderduit over de behandelingen die zijn onderging. Vrienden zamelden geld in om Toni een droomhuwelijk te geven, maar haar bedrog kwam uit. Dinsdag werd ze veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden en het terugbetalen van een deel van het geld.