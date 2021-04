Syrië verwerpt rapport over gebruik chemische wapens in 2018: “Verzonnen”

Syrië heeft zich vandaag in strenge bewoordingen uitgelaten over het rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Dat concludeerde dat het Syrische leger in 2018 chemische wapens had gebruikt in een aanval op een stad die in handen was van de oppositie. "Ongegronde en verzonnen conclusies", klinkt het in een mededeling van het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken geciteerd door het persagentschap Sana.