Syrië: “Opnieuw raketaanval door Israël”

Water als oorlogswa­pen. Krijgskun­di­ge Luc De Vos: “Aan de militaire school is ‘overstro­men’ niet voor niets een dikke cursus”

De verwoesting van de Kakhovka-dam aan het front in Oekraïne is slechts het recentste voorbeeld van hoe water als oorlogswapen kan dienen. Van de oude Grieken die bronnen vergiftigden, over de doelbewuste overstroming van de IJzervlakte tot het bombarderen van bronnen door Islamitische Staat: de militaire macht van water valt niet te onderschatten. “Aan de militaire school is ‘overstromen’ niet voor niets een dikke cursus”, stelt professor-emeritus krijgsgeschiedenis Luc De Vos.