“Syrië onderschept luchtaanval Israël, plasticfabriek geraakt”

Het is nog onbekend of er slachtoffers zijn gevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet geageerd op de vermeende luchtaanval.

Israël is de afgelopen maanden een zogenaamde ‘schaduwoorlog’ begonnen op doelen in Syrië die zijn gekoppeld aan Iran. Volgens westerse inlichtingenbronnen zijn de aanvallen voornamelijk gericht op onderzoekscentra voor wapenontwikkeling en militaire konvooien die raketten van Libanon naar Syrië verplaatsen.

Militaire aanwezigheid Iran beëindigen

De milities van Iran onder leiding van Hezbollah in Libanon hebben nu de macht over uitgestrekte gebieden in het oosten, zuiden en noordwesten van Syrië, evenals bij de Libanees-Syrische grensgebieden. Israël heeft gezegd dat het als doel heeft om de militaire aanwezigheid van Teheran in Syrië te beëindigen, die volgens westerse inlichtingenbronnen de afgelopen jaren is uitgebreid.