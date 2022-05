Syrië onderschept Israëlische raketten

“Video’s bewijzen executies door Russen in Boetsja”

The New York Times heeft video's bemachtigd die bewijzen dat Russische paratroepers betrokken waren bij executies in het Oekraïense Boetsja. De Russen hielden het voorstadje van Kiev ruim een maand bezet. Na hun aftocht in april werden er honderden lichamen van burgers gevonden.

20 mei