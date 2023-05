Syrië mag na twaalf jaar terugkeren in Arabische Liga

Directeur Atoomagent­schap extreem bezorgd over nucleaire veiligheid in Zaporizja: “Situatie wordt steeds meer onvoorspel­baar”

Rafael Grossi, de algemeen directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), is erg verontrust over de nucleaire veiligheid bij de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. "De situatie wordt er steeds meer onvoorspelbaar en mogelijk gevaarlijk", aldus de IAEA-baas in een statement.