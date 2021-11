Symbolische herdenking van aanslagen in Parijs, middenin proces

Zes jaar na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs zijn vandaag de slachtoffers van de dramatische gebeurtenissen herdacht in Parijs en Saint-Denis. Nu het proces naar de aanslagen aan de gang is, en slachtoffers zwaar op de proef worden gesteld, lijken die herdenkingen belangrijker dan ooit.

De Franse premier Jean Castex, die vergezeld werd door de Parijse burgemeester Anne Hidalgo, begon de herdenkingen met het neerleggen van bloemen en een minuut stilte voor het Stade de France. Daarna gingen ze naar de getroffen terrassen en cafés, en naar de Bataclan-concertzaal in Parijs. Een terreurcommando, aangestuurd door terreurgroep IS, doodde daar in november 2015 130 personen. Meer dan 350 anderen raakten gewond. Het slotstuk van de herdenkingen zal zaterdagavond plaatsvinden, met een minuut stilte voor de voetbalwedstrijd Frankrijk-Kazachstan in het Stade de France.

Voor de Bataclan luisterden overlevenden en nabestaanden van slachtoffers naar de namen van de 90 personen die het leven lieten in de concertzaal. Na een herdenking zonder publiek in 2020, als gevolg van de coronapandemie, lijkt de herdenking belangrijker dan ooit. Zeker nu sinds september een historisch proces aan de gang is, waarbij veel details weer naar boven komen van de zwaarste aanslag ooit in Frankrijk.

Ook Kamala Harris, de vicepresidente van de VS, legde een bos witte bloemen neer aan het terras van de bar Le Carillon. Harris is in Frankrijk voor een vierdaags bezoek.

“Het proces heeft ons allen dichter bijeengebracht. Er is een groot verlangen om de gebeurtenissen samen te herdenken”, zegt Arthur Dénouveaux, voorzitter van slachtofferorganisatie Life for Paris, en zelf overlevende van de aanslag in de Bataclan. “De herdenkingen zullen de banden tussen slachtoffers versterken.”

Op het proces getuigden slachtoffers over de moeilijkheden die ze ondervinden, zoals posttraumatische stress en schuldgevoelens. Om de rest van het proces te trotseren, dat nog tot eind mei duurt, “voelen de mensen dat ze elkaar moeten helpen”, zegt Dénouveaux. “Door ervaringen te delen in de rechtszaal is ook het gevoel gegroeid bij de slachtoffers dat ze deel uitmaken van een gemeenschap die zinvol is.” Zo is er meer dan ooit nood om deel te nemen aan de herdenkingen, “het enige moment dat een collectieve catharsis mogelijk is”.

