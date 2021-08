Sydney verstrengt lockdown na recordaantal van 466 nieuwe coronabesmettingen: bewoners mogen nog 5 kilometer rond hun huis buitenkomen

Nog twee provincie­hoofd­ste­den in zuiden vallen in handen van taliban, NAVO vergadert vrijdag over Afghanis­tan

13 augustus Met Tarin Kowt in de provincie Uruzgan en Qalat in de provincie Zaboel hebben de militant-islamitische taliban nog twee provinciehoofdsteden in het zuiden van Afghanistan in handen gekregen. Eerder had de groepering ook de controle overgenomen over Lashkar Gah, de hoofdstad van de provincie Helmand, Kandahar en Pol-e Alam, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Logar. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zit vrijdag om 14 uur een bijeenkomst van de ambassadeurs van de lidstaten over Afghanistan voor.