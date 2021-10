Sydney versoepelt coronamaatregelen na lockdown van vier maanden

Overleven­den getuigen op proces over aanslagen Parijs over "blinde onmense­lijk­heid" in Bataclan

6 oktober Op het proces over de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs zijn woensdag mensen aan het woord gekomen die het bloedbad in de concertzaal Bataclan hebben overleefd. "Ik heb twee uur lang gedaan alsof ik dood was", getuigt de 41-jarige Cédric. "Ze schoten op ons als konijnen, zodra er een telefoon afging of iemand om hulp riep."