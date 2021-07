Sydney verlengt al vijf weken durende lockdown met een maand

De autoriteiten in de Australische deelstaat New South Wales hebben vandaag de lockdown in Sydney met nog een maand verlengd. De lockdown van de afgelopen vijf weken bleek niet genoeg om een uitbraak van de besmettelijke deltavariant van het coronavirus te bedwingen.

De lockdown zou oorspronkelijk op vrijdag eindigen, maar de beperkingen gelden nu tot 28 augustus. "Ik ben mij bewust van wat we de mensen de komende vier weken vragen, maar dat is omdat we onze gemeenschap willen beschermen en zo snel mogelijk herstellen", zei staatspremier Gladys Berejiklian. "Het is cruciaal dat mensen zich aan de regels houden.”

Afgelopen zaterdag protesteerden nog duizenden mensen in Sydney tegen de coronamaatregelen en waren er botsingen met de politie. De overgrote meerderheid van de betogers droeg geen mondmasker.

Trage vaccinatiecampagne

In New South Wales werden dinsdag in totaal 177 nieuwe lokaal opgelopen besmettingen ontdekt, tegenover 172 een dag eerder. De nieuwe golf van de pandemie, na maanden van relatieve rust, werd in juni aangekondigd. Op dit moment liggen er nog zowat 165 patiënten in het ziekenhuis, van wie er ongeveer 50 intensieve verzorging nodig hebben.

Slechts 13,4 procent van de Australiërs is intussen gevaccineerd. De vaccinatiecampagne verloopt erg moeizaam omdat Australië kampt met leveringsproblemen van vaccins. Omdat de voorraden AstraZeneca groter zijn, hebben de autoriteiten beslist om het vaccin vrijdag opnieuw ter beschikking te stellen aan de volwassen bevolking van New South Wales. Na berichtgeving over bloedklonters besloot Australië om het AstraZeneca-vaccin enkel toe te dienen aan 60-plussers.