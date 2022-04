Sveta’s hartbrekende keuze: "Mijn ouders in veiligheid brengen of lichaam van mijn zoon ophalen nadat hij werd gedood door de Russen”

Toen ze vorig jaar Kerstmis vierden in het huis van Sveta’s ouders in Hostomel, had de familie Ivanov zich niet kunnen voorstellen welke tragedies 2022 in petto zou hebben. Een paar maanden later al zou haar zoon Sasha (18) worden doodgeschoten door de Russen. Het is dan dat de Oekraïense moeder voor een hartverscheurende keuze staat: het lichaam van haar zoon ophalen of haar ouders in veiligheid brengen.

Oleksandr, bekend als Sasha, had niet het leven van een gewone 18-jarige. Toen de jongen drie jaar was, bleek zijn moeder een spierziekte te hebben waardoor ze aan haar rolstoel was gekluisterd. Sasha had quasi zijn hele leven voor haar gezorgd en met alles geholpen. Hij was een briljante student die ervan droomde om neurochirurg te worden zodat hij zijn zieke moeder kon helpen genezen.

Verlamd

Kerstmis 2021 was nog een gezellige tijd in het huis van Sasha’s grootouders in Hostomel. Maar minder dan een maand later kreeg Valery, de grootvader van Sasha, een beroerte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De linkerkant van zijn lichaam was verlamd.

Toen Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel, vroeg het ziekenhuis aan Lilia, de grootmoeder van Sasha, om haar man op te halen. Ondanks het advies van haar kinderen om hem naar Kiev te brengen, vroeg ze de ambulance om hem naar hun huis in Hostomel te brengen. “Ik dacht dat hij daar veiliger zou zijn”, vertelde Lilia. “Hoe kon ik dat weten?”

Terwijl de gevechten hevig woedden, besloot Lilia dat ze toch moesten verhuizen naar Sveta’s flat in Kiev. Maar ze had hulp nodig, Lilia kon haar man niet alleen in de auto tillen. Sasha wilde zijn grootouders helpen.

Volledig scherm Sasha met een vriendin © RV

Sluipschutters

Lilia reed op de tweede dag van de invasie naar Kiev om Sasha op te halen. Terwijl ze samen terugreden naar Hostomel, schoten Russische sluipschutters vanuit een park op hun auto. “Het leek alsof er een explosie in de wagen was. Ik zag dat Sasha’s hoofd naar één kant overhelde. Toen kreeg ik een black-out.” Op het moment dat Lilia weer bijkwam en opnieuw naar haar kleinzoon keek, schreeuwde ze het uit. “Ik wist niet wat ik moest doen”, aldus de vrouw.

Quote Ik probeerde zijn hoofd overeind te houden, maar mijn arm was heel slap. Ik drukte op het gaspedaal en we reden weg. Ze schoten nog steeds op ons en ik voelde dat ik weer het bewustzijn verloor. Lilia

Lilia slaagde erin nog drie kilometer te rijden voordat ze achter het stuur flauwviel. Een jongen zag het gebeuren en belde een ambulance om haar naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen, meer bepaald in Boetsja – de stad in de buurt van Hostomel die nu berucht is wegens de Russische oorlogsmisdaden. Er kon niets meer worden gedaan voor Sasha. Hij was ter plekke gestorven.

In het ziekenhuis kwam Lilia weer bij bewustzijn en belde daarop naar Sveta. Ze vertelde haar dat Sasha dood was en dat zijn lichaam in de auto in Hostomel was achtergebleven.

Bezet

Maar de beproeving voor Sveta en haar familie was nog niet ten einde. Haar moeder lag nu gewond in een ziekenhuis in Boetsja en haar verlamde vader was alleen in zijn huis in Hostomel. Beide plekken werden inmiddels bezet door de Russen.

“Ik moest een keuze maken”, vertelde Sveta in tranen aan ‘The Guardian’. “Mijn beide ouders in veiligheid brengen of het lichaam van mijn zoon ophalen.” Ze koos voor haar zoon.

“We kregen te horen dat ze de bruggen aan het opblazen waren en dat we het nu moesten doen”, vertelde ze. Sveta en Sasha’s vader reden naar Hostomel. Ze troffen het lichaam van hun zoon aan op de passagiersstoel van de auto. Eduard Lysovyk, die later ook zou worden neergeschoten door een Russische sluipschutter, kwam te hulp. Met z’n drieën hesen ze Sasha’s lichaam in de gezinsauto. De volgende dag begroeven ze Sasha op de begraafplaats van Boetsja.

Evacuatie

Lilia lag ondertussen nog steeds in het ziekenhuis van Boetsja met doodsbange patiënten en artsen. Ze had onder meer een verlamde arm door de granaatscherven. Na drie weken arriveerde er een evacuatiebus.

Valery, de grootvader van Sasha, had 44 dagen in zijn eentje, half verlamd, in de kelder doorgebracht. Een buurman trotseerde de beschietingen om hem elke dag te bezoeken en te helpen. Hij werd op 9 april geëvacueerd vanuit zijn huis in Hostomel en overgebracht naar de familieflat in Kiev.

Quote De oorlog heeft onze familie als geen ander geraakt. Sveta

“Sommige families verliezen niets of niemand tijdens de oorlog. Maar de oorlog heeft onze familie als geen ander geraakt. Mijn moeder is inmiddels mindervalide, net zoals mijn vader. Ik ben mindervalide en ik heb net mijn zoon begraven.”

