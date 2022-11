Sven Biscop over raketinslag in Polen: “Bepalend voor de oorlog is het niet, maar we kunnen hier wel zaken uit afleiden”

Ivanka bedankt voor presidents­cam­pag­ne van papa Donald Trump: “Voorrang aan kindjes en gezin”

Donald Trump is - weinig verrassend - opnieuw kandidaat om president van de Verenigde Staten te worden. Opvallend was de afwezigheid van prominenten uit de Republikeinse partij in Mar-a-Lago, waar Trump zijn campagne toch al erg vroeg in aanloop naar de verkiezingen van 2024 lanceerde. Zelfs dochter Ivanka Trump past ditmaal. Mediamagnaat en baas van Fox News, Rupert Murdoch, gaf eerder al aan dat hij een nieuwe presidentscampagne van zijn vriend Donald Trump niet zou steunen.

