Sushiketen zet zijn afvalolie om in vliegtuigbrandstof

Klimaatrap­port WMO: "Negatieve trend duurt mogelijk tot jaren 2060, onafhanke­lijk van klimaatmi­ti­ga­tie"

Het afgelopen jaar was wereldwijd het vijfde of zesde warmste jaar ooit gemeten. Dat bleek vrijdag tijdens de presentatie van het jaarlijkse ‘Staat van het klimaat’-rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Daarnaast werd in 2022 een recordniveau van broeikasgassen in de atmosfeer opgetekend, net als een recordopwarming van de oceanen. Een negatieve trend die de komende jaren niet meteen zal veranderen, klinkt het.