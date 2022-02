Surinaamse oud-soldaat staat in Nederland terecht voor moorden tijdens Binnenlandse Oorlog

In Nederland staat de 55-jarige Abdoel L. terecht voor de rechtbank van Den Haag. De oud-soldaat wordt vervolgd voor misdaden tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname, een burgeroorlog die tussen 1986 en 1992 in het land woedde. Abdoel L. zou in 1986 en 1987 meerdere burgers hebben vermoord, onder wie ook kinderen, zo bericht de Nederlandse krant Het Parool. Het is voor het eerst in Nederland dat een verdachte terechtstaat voor oorlogsmisdaden in Suriname.