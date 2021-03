Surfer vindt plank terug na vier jaar en reis van 2.700 kilometer

Danny was in 2017 aan het surfen op Pedra Branca, een geïsoleerd rotsachtig eiland 27 kilometer ten zuiden van Tasmanië. Een paradijs voor surfers, maar wel de plek waar Danny zijn surfboard verloor: “We waren met vijf vrienden aan het surfen toen ik bij de laatste golf van de dag van mijn plank viel. Met een boot en enkele jetski’s zochten we er twee of drie uur naar, want door de felle kleuren kun je een surfplank vaak snel spotten. Spijtig genoeg vonden we mijn favoriete plank niet.”

Ongeveer 16 maanden later merken vissers de plank op in de buurt van Magnetic Island, een Australisch eiland. Het voorwerp legde een afstand af van ongeveer 2.700 kilometer. De vissers stelden de plank tentoon in hun huis en lanceerden een oproep op sociale media om de eigenaar terug te vinden. Spijtig genoeg zonder succes.

Het mysterie werd uiteindelijk opgelost, doordat de ouders van de vissers op vakantie gingen in Tasmanië. Zij vertelden het verhaal aan enkele lokale bewoners, en die wisten onmiddellijk van wie de plank was. Danny was namelijk een week geleden nog in Tasmanië geweest.

De surfer is natuurlijk heel blij met de onverwachte comeback van zijn surfplank: “Ik heb geprobeerd om de plank na te bouwen, maar geen enkele kopie werkte hetzelfde als de originele.”

Volgens een oceanograaf is het onmogelijk om precies te achterhalen welke route de surfplank heeft afgelegd, maar is het waarschijnlijk dat de plank ten oosten van Tasmanië naar het noorden is gedobberd, om daarna richting de Australische kust te drijven.

