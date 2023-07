Supervulkaan bij Napels staat op uitbarsten, maar niemand weet wanneer

Twitter opnieuw aange­klaagd voor onbetaalde rekeningen

Een Australisch bedrijf heeft een rechtszaak aangespannen tegen Twitter bij een rechtbank in de Amerikaanse staat Californië. Het eist ongeveer 1 miljoen Australische dollar (zo’n 610.000 euro) van de berichtendienst vanwege het niet betalen van rekeningen voor werk dat in vier landen is gedaan.