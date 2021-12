Supertyfoon Rai laat spoor van dood en vernieling achter op de Filipijnen

"Huizen die met lichte materialen gebouwd zijn, zijn ingestort, betonconstructies zijn beschadigd en veel gebieden zitten zonder stroom", zegt Mark Timbal, woordvoerder van de National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC). Bijna vijf miljoen inwoners van de Filipijnen hebben geen elektriciteit. Tientallen vluchten zijn afgelast, verschillende luchthavens zijn beschadigd en de scheepvaart is gestaakt.

Volgens het laatste rapport van het Filipijnse meteorologische instituut PASAGA raast Rai met aanhoudende winden van maximaal 150 kilometer per uur en windvlagen tot 185 kilometer per uur door de eilandstaat.

Het instituut verwacht dat de tyfoon een kracht van categorie één tot drie zal aannemen, volgens het classificatiesysteem Tropical Cyclone Wind Signals (TCWS) dat in de Filipijnen gehanteerd wordt. Een cycloon van de derde categorie van TCWS brengt binnen 24 uur tijd aanhoudende winden tot 170 kilometer per uur en lichte tot ernstige schade aan infrastructuur en gewassen met zich mee. Enkel cyclonen van de vierde en vijfde categorie van TCWS richten nog meer schade aan.

Volgens PASAGA is Rai de krachtigste cycloon die de Filipijnen dit jaar zal treffen. De tyfoon raast door naar het westen en zal naar verwachting zaterdag de archipel verlaten. Rai komt overigens bijzonder laat in het tyfoonseizoen: de meeste cyclonen in de Stille Oceaan ontstaan tussen juli en oktober. De archipel wordt jaarlijks getroffen door ongeveer twintig tyfoons. Haiyan, de zwaarste tyfoon tot nu toe, kostte in november 2013 het leven aan 6.300 mensen. Vier miljoen mensen sloegen toen op de vlucht.