SUPERMACHT CHINA. Peking bouwt aan sterkste leger ter wereld, maar zweert: “Het is enkel om vrede te bewaren”

UPDATE Russische bommenwer­per die richting Nederland vloog onder­schept, twee F-16's ingezet

Een Russische bommenwerper die richting Nederland vloog, is maandagochtend in Deens gebied onderschept door de luchtmacht van Denemarken. Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Het gebied waar het vliegtuig vloog, was internationaal luchtruim waardoor er eigenlijk geen sprake is van een incident.