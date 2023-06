Superjacht van Microsoft-miljardair trekt heel wat bekijks in Amsterdam: “Iedereen op de pont keek van: holy shit”

Een spiksplinternieuw superjacht van negentig meter lang is zaterdag gespot bij het Java-eiland in Amsterdam-Oost. Mensen op de pont kijken hun ogen uit. “Jezus, moet je zien!”

Wie op het Java-eiland in Amsterdam woont is op zich wel bijzondere vaartuigen gewend, maar sinds zaterdag is er een wel heel extravagant model te spotten vanaf de kade: een superjacht met de looks van een oorlogsschip, inclusief helikopter, meerdere zwembaden en jetski’s, dobbert er in het water.

Gloednieuw

Het bijzondere jacht met de naam ‘Norn’ is gemaakt door het Duitse Lürssen Yachts en is gloednieuw. Het ging pas eind april dit jaar te water. De waarde van het schip? Zo’n 250 miljoen dollar (bijna 230 miljoen euro). De huidige eigenaar zou de schatrijke techmagnaat Charles Simonyi zijn.

Microsoft Office

De Hongaars-Amerikaanse programmeur en ondernemer startte en leidde de applicatiegroep van Microsoft, waar hij de eerste versies van Microsoft Office bouwde. Charles Simonyi zit zo achter de meest succesvolle softwareparadepaardjes ooit van Microsoft, waaronder Word en Excel.

De techmiljardair is verder de enige ter wereld die al twee keer als ruimtetoerist naar het Internationaal Ruimtestation ISS is gegaan. En hij vertoeft dus ook graag op het water. Eerder bracht Simonyi zes maanden per jaar door op zijn speeltje ‘Skat’, een superjacht van 71 meter lang. Die boot werd verkocht in 2021. In de plaats kwam het grotere superjacht Norn.

Microsoft-miljardair Charles Simonyi.

Over de binnenkant van de boot is op zich weinig bekend. De paar dingen die wel geweten zijn, zijn alvast om U tegen te zeggen. Zo heeft Norn volgens het gespecialiseerde tijdschrift ‘Boat International’ onder meer een buitenbioscoop en heeft één van de zwembad een geïntegreerde discovloer – om pool parties naar het allerhoogste niveau te tillen. Het jacht vaart onder de vlag van de Kaaimaneilanden.

Vlak langs de pont

Nu ligt het jacht in Amsterdam, en vanaf de pont tussen het Azartplein en de Zamenhofstraat is het heel goed te zien. “De pont gaat er vlak langs”, vertelt een Nederlander aan het ‘AD’. “Iedereen zat er echt van: jezus, holy shit, moet je kijken!” De mensen die op het superjacht zelf verblijven hebben ook geen verkeerd uitzicht, met de skyline van Amsterdam(-Noord) aan de voorkant.

Een woordvoerder van Port of Amsterdam laat weten dat het jacht vastligt aan ‘de Franse Boei’. “Dat is een boei die als ligplaats gebruikt kan worden.” Amsterdammers die benieuwd zijn kunnen het schip waarschijnlijk nog het hele weekend spotten: volgens de woordvoerder ligt Norn er tot maandagavond.

Eerder deze week werd Norn ook al gespot in Londen.

Sjeiks en Russen

Overigens bouwt Lürssen Yachts nog veel grotere schepen dan deze. Norn staat qua afmetingen op een ‘bescheiden’ 35ste plaats. Rekenen we alle andere jachten over de hele wereld mee, haalt Norn een 115de plek. Het allergrootste privéjacht, ook gebouwd door Lürssen Yachts, heet ‘Azzam’ en is meer dan 180 meter lang. De Azzam werd opgeleverd in 2013 voor sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan van Abu Dhabi. Hij overleed vorig jaar, waarna zijn zoon Mohammed de nieuwe sjeik werd en de boot erfde.

In de internationale top van duurste superjachten ter wereld vinden we vooral sjeiks en steenrijke Russische zakenmannen. De bekende driemaster van de Amerikaanse zakenman Jeff Bezos kost naar schatting zo’n 470 miljoen euro en neemt daarmee een bescheiden plek in de top 5 van duurste privéjachten ter wereld in. Afgelopen maart werd zijn 127 meter lange superjacht voor het eerst gespot voor de Rotterdamse kust. Daarmee werden de eerste nautische mijlen van het schip, ‘Koru’ genaamd, een feit. Het jacht van Bezos werd eerder gebouwd bij de Nederlandse superjachtbouwer Oceanco in Alblasserdam.

