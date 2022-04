Superjacht Russische miljardair vlucht voor sancties naar andere kant oceaan, maar Fiji laat het niet meer vertrekken

Elf arresta­ties in Duitsland na huiszoekin­gen, ook in België, wegens cocaïne­smok­kel

Bij huiszoekingen in een onderzoek naar een internationale bende van drugshandelaars zijn in Duitsland elf mensen opgepakt. De bende wordt ervan verdacht dat ze meer dan 23 ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika in de Europese Unie binnenbracht, zo deelde de recherche van Nedersaksen in Hannover mee. Ook in België zouden huiszoekingen verricht zijn.

