Superjacht gelinkt aan Russische miljardair duikt mysterieus op in Hong Kong

Een superjacht van een gesanctioneerde Russische oligarch is mysterieus opgedoken voor de kust van Hongkong. Dat meldt CNN. De EU en de VS hebben verschillende sancties opgelegd tegen de oligarch die in verband werd gebracht met Poetin. Hongkong handhaaft echter enkel de “sancties die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn opgelegd”.

De Nord, een jacht van bijna 142 meter dat een van de grootste ter wereld zou zijn, werd vrijdag door CNN gezien in de wateren van Hongkong, op slechts enkele minuten van het centrum van de stad. Het schip is naar schatting minstens 500 miljoen dollar waard en wordt volgens een jachtmakelaar die met CNN sprak algemeen beschouwd als eigendom van Alexey Mordashov, een van de rijkste industriële miljardairs van Rusland. Volgens de Bloomberg Billionaires Index heeft Mordashov een nettowaarde van 18,7 miljard dollar. Hij is tevens de voorzitter van Severstal, een Russische staal- en mijnbouwgigant die bij de laatste telling 54.000 werknemers had in 69 landen.

Volgens het Marine Department van de Chinese stad arriveerde het jacht, dat anderhalve keer zo groot is als een Amerikaans voetbalveld, woensdag in Hong Kong vanuit de Russische haven Vladivostok. De overheidsdienst vertelde CNN vrijdag dat het nog niet op de hoogte was gesteld wanneer het jacht naar zijn volgende bestemming zou vertrekken.

Sinds vrijdagmiddag wappert de Russische vlag aan de Nord, met de naam van de thuisbasis, “Vladivostok”, op de achtersteven. Er werden een paar mensen, vermoedelijk bemanningsleden in uniform, gezien op het dek van het schip.

Sancties

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legde Mordashov en Severstal in juni sancties op, naast drie andere bedrijven van de miljardair, zijn vrouw en twee volwassen kinderen. In een verklaring zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken toen dat het ministerie van Financiën verdere actie ondernam om “de netwerken die de Russische elites, waaronder president Poetin, in staat stellen anoniem gebruik te maken van luxe activa over de hele wereld, af te breken.”

Mordashov heeft de sancties tegen hem aangevochten bij Europese rechtbanken. In mei voerde hij aan dat een EU-hof het besluit om hem toe te voegen aan een lijst van personen die zijn bestraft voor de Russische invasie in Oekraïne, nietig zou moeten verklaren. “Ik heb absoluut niets te maken met het ontstaan van de huidige geopolitieke spanning en ik begrijp niet waarom de EU mij sancties heeft opgelegd”, zei hij dit voorjaar, aan het begin van de oorlog, volgens TASS, het Russische staatspersbureau.

De Verenigde Staten zijn niet het enige land dat hard optreedt. Verschillende superjachten van Russische zakenlieden zijn dit jaar in beslag genomen in opvallende zaken over de hele wereld, onder meer in Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Toevluchtsoord en vetorecht

Hongkong kan een toevluchtsoord zijn. De Marine Department van Hong Kong zei vrijdag aan CNN dat het “geen commentaar geeft op individuele gevallen van binnenkomst van schepen.” De stad vereist dat eigenaars van overzeese jachten toestemming krijgen van de autoriteiten om binnen te varen, inclusief het tonen van een bewijs van verzekering, aldus het Marine Department. “Wij merken op dat bepaalde landen unilaterale sancties kunnen opleggen tegen bepaalde plaatsen op basis van hun eigen overwegingen”, aldus het ministerie.

Maar de regering “voert geen unilaterale sancties uit die door andere jurisdicties zijn opgelegd, noch hebben wij de wettelijke bevoegdheid om daarop actie te ondernemen”, voegde het departement eraan toe, en zei alleen dat het “sancties die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn opgelegd” zou handhaven.

Rusland en China - waarvan Hongkong deel uitmaakt - zijn twee van de vijf leden van de Veiligheidsraad met vetorecht. Rusland heeft de afgelopen maanden consequent zijn veto uitgesproken over resoluties van de raad, waardoor actie tegen Oekraïne werd belemmerd.

