Supercellen zorgen voor noodweer dat door Europa raast: “Dit gaat leiden tot extreme condities”

In Pfaffenhofen, Duitsland, waren er overstromingen, terwijl in Kissing de wind een biertent meevoerde met twaalf gewonden als gevolg. De boosdoener - de supercel - ontstaat wanneer koele lucht uit het noorden botst met de aanhoudende hitte in het zuiden van Europa. “Wanneer deze twee luchtsoorten samenkomen, ontstaat een enorme onstabiliteit. Dit kan leiden tot zeer felle onweersbuien”, legt Duboccage uit. Deze beruchte supercellen brengen in korte tijd een grote hoeveelheid neerslag met zich mee, wat leidt tot omvangrijke wateroverlast.

Parallel met Pepinster

De rust lijkt nog ver weg. Intussen beweegt een nieuwe onweerszone zich vanuit Frankrijk richting de Alpen. Zwitserland, de Dolomieten in Italië en delen van Oostenrijk worden geconfronteerd met de dreiging van aanzienlijke regenval. “Op sommige plaatsen in Zwitserland kan tot 250 tot 300 liter per vierkante meter neerslaan. Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de Dolomieten. Dit is extreem veel: een derde van wat bij ons in een normaal jaar valt. Dat gaat leiden tot extreme condities”, aldus Duboccage. Hij verbindt deze situatie dan ook met de tragedie in Pepinster van twee jaar eerder, met overstromingen en mogelijk zelfs gevaarlijke aardverschuivingen.