Sunak opnieuw rondewinnaar in race voor opvolging premier Johnson

PORTRET. Onvoorspel­baar en koppig tot op het eind: de val van ‘koning’ Johnson

Dat Boris Johnson opstapt als premier van Groot-Brittanië, is niet vreemd. Geen enkele staatsleider kan aanblijven wanneer ontevreden ministers en medewerkers en masse opstappen. Dat Johnson zo lang aan zijn post bleef vastklampen, lijkt vreemder, maar is het ook niet. Onvoorspelbaarheid is al jaren het enige voorspelbare aan Boris Johnson. Dàt, en koppigheid.

7 juli