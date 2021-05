Sturgeon ziet meerderheid voor onafhankelijkheid in Schots parlement

"Het lijkt erop dat er geen twijfel bestaat dat er een meerderheid pro-onafhankelijkheid zal zijn in het Schotse parlement", alludeerde Sturgeon op de score van de Schotse groenen, die ook een nieuwe referendum over Schotse onafhankelijkheid steunen. Zij zouden negen zetels in de wacht slepen.



"Er bestaat geen enkele democratische rechtvaardiging voor Boris Johnson of wie dan ook om het recht van het Schotse volk om te beslissen over zijn eigen toekomst te blokkeren", betoogde Sturgeon. Eenmaal de coronapandemie is overwonnen, wil ze dan ook een nieuw referendum houden. Bij een eerste referendum in 2014 wonnen de tegenstanders van onafhankelijkheid het pleit.