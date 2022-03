Stuntprijzen voor 20-jarig bestaan: gigantische files aan Nederlandse tankstations

Bij een tankstation in Veenendaal, in de provincie Utrecht, kwam het volgens het Algemeen Dagblad vandaag even tot “dikke chaos” door de totale overrompeling waarmee de actie gepaard ging. Een literprijs van 1,17 euro voor benzine trok daar honderden - zo niet duizenden mensen. Agenten en verkeersregelaars deden hun best om orde te scheppen in de chaos, maar op een bepaald moment werd de sfeer volgens de Nederlandse krant toch grimmig, omdat mensen begonnen voor te steken of met hun wagen de weg blokkeerden. Eén man werd tegengehouden toen hij met enkele jerrycans kwam aanzeulen. Dat is ten strengste verboden tijdens de actie.