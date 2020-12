Stuk trap van Eiffeltoren voor 274.000 euro geveild, toren zelf weer open op 16 december

Prestigieuze locaties

In 1983 had de installatie van een lift tussen de laatste twee verdiepingen van de toren het nodig gemaakt om een trap te ontmantelen en in 24 delen op te splitsen. Eén daarvan is sindsdien bewaard gebleven op de eerste verdieping van het monument, terwijl drie andere delen zijn geschonken aan Franse musea: het Musée d'Orsay, La Villette (Parijs) en de Histoire du fer (Nancy).

De resterende twintig items werden verkocht aan verzamelaars over de hele wereld. De enige twee secties die daarvan ook in Frankrijk bleven, werden overgenomen door zanger Guy Béart die ze in 2015 verkocht. De verschillende stukken zijn nu zichtbaar op prestigieuze locaties over de hele wereld: de Yoishii Foundation in Yamanashi in Japan of nabij het Vrijheidsbeeld in New York. Andere bevinden zich in buitenlandse privécollecties, met name in Zwitserland, Italië of Canada.