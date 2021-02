Studie zwaar getroffen skidorp Ischgl: besmette mensen nog maanden beschermd tegen corona

Vlaamse arts vertelt over drama's in Brazilië: “30 mensen in één keer gestorven door tekort aan zuurstof”

17 februari Velen dachten dat een tweede coronagolf in de Braziliaanse Amazone niet mogelijk was. De eerste had zo ongenadig hard toegeslagen, dat het niet anders kon dan dat er groepsimmuniteit ontstaan was. Tot er een nieuwe variant opdook en zich een compleet nieuw drama ontvouwde. Gert Verdonck, medisch coördinator voor Artsen Zonder Grenzen, is net terug uit Manaus en getuigt over de drama’s die zich in januari afspeelden in de ziekenhuizen.