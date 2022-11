Studie: vraag naar buitenlandse abortuspil stijgt in VS met 160 procent na terugdraaien abortusrecht

Onderzoekers analyseerden het aantal verzoeken dat werd ingediend bij Aid Access, een medische dienst die abortuspillen vanuit het buitenland levert aan dertig Amerikaanse staten. De dienst werd speciaal opgericht om vrouwen te helpen hun abortussen zelf te regelen, waarmee (lokale) verboden of andere barrières worden omzeild. Sinds de controversiële beslissing van het Hooggerechtshof eind juni hebben veel door Republikeinen geleide staten de toegang tot abortus sterk beperkt of zelfs helemaal verboden.

Quote De vraag naar abortuspil­len uit het buitenland steeg het meest in de staten die abortussen volledig verbieden.

Volgens de studie die in het Journal of the American Medical Association werd gepubliceerd ontving Aid Access vóór de uitspraak van het Hooggerechtshof gemiddeld 83 verzoeken per dag. In de twee maanden daarna steeg dat aantal tot 213 per dag, een stijging van ongeveer 160 procent. De vraag naar abortuspillen uit het buitenland steeg het meest in de staten Louisiana, Mississippi, Arkansas, Alabama en Oklahoma - staten die abortussen volledig verbieden.

Een andere studie, eveneens gepubliceerd in JAMA, keek naar de gemiddelde reistijd voor vrouwen om een ​​abortuskliniek in de VS te bereiken. Vóór de beslissing van het hof bedroeg die reistijd gemiddeld 28 minuten, erna nam de reistijd toe tot 1 uur en 40 minuten. Ook hier was sprake van grote regionale verschillen en volgens hetzelfde patroon: de grootste toename van reistijden werd waargenomen in door Republikeinen geleide staten.

Federale abortuswet onhaalbaar

President Joe Biden heeft in recente toespraken beloofd dat de Democraten een federale wet aannemen die het recht op abortus garandeert als ze bij de tussentijdse verkiezingen van 8 november de meerderheid in het Congres weten te behouden. Die wet zou hij dan in januari ondertekenen. Ervan uitgaande dat Republikeinen tegen zo'n wet zullen stemmen, zullen de Democraten hiervoor 60 van de 100 zetels in de Senaat moeten hebben. Dat lijkt op basis van de recentste peilingen zo goed als uitgesloten.

Herbekijk: