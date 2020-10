Studie: “Oxfordvaccin zorgt voor sterke immuniteit”

Is een nieuwe lockdown nodig? “Er is nog marge om in te grijpen”

6:00 Viroloog Marc Van Ranst zit op het spoor van wat microbioloog Emmanuel André gisteren in deze krant zei: een nieuwe lockdown dringt zich op. In regeringskringen vernemen we dat een strikte lockdown vooralsnog niet in de pijplijn zit. We polsten bij andere experts hoe noodwendig zij zo’n lockdown achten.