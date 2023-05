Studentes starten rechtszaak tegen transvrouw in hun studentenhuis: “Sommige meisjes leven door haar vreemde gedrag constant in angst”

“Sommige meisjes leven hier constant in angst.” Enkele jongedames aan de universiteit van Wyoming trekken aan de alarmbel omdat de rust in hun studentenhuis verstoord wordt door een transvrouw. Artemis Langford (21) zou hen soms lange tijd blijven aanstaren en daarbij seksueel opgewonden geraken. Vanaf volgend academiejaar wil ze effectief bij hen komen wonen. Om dat te voorkomen, zijn zeven studentes nu een rechtszaak tegen de universiteit gestart.

In het studentenhuis zijn enkel vrouwen welkom. Langford komt echter vaak over de vloer en vertoont daarbij ‘apart’ gedrag. Zo nam ze tijdens een pyjamafeestje ongevraagd foto’s van verschillende meisjes en stelde ze bijzonder ongepaste vragen over vagina’s en cupmaten. Op andere momenten stelden de studentes duidelijk vast dat Langford in hun aanwezigheid een erectie had.

De situatie voelt voor alle aanwezigen onprettig aan. “Sommige meisjes zijn in het verleden aangerand”, vertelt Hannah in de podcast van de Amerikaanse journaliste Megyn Kelly. “Ze kozen speciaal dit studentenhuis uit om in een veilige omgeving terecht te komen. Op de tweede verdieping komen nooit mannen, tenzij het om te verhuizen is.”

“Ik kan haar altijd tegen het lijf lopen als ik mijn kamer verlaat. Dat is een vreemd gevoel”, vult Jaylyn aan. “Die ontmoetingen voelen ook nooit leuk aan, integendeel... We delen alle badkamers die er zijn, nergens kunnen we ons discreet omkleden. Op die manier stellen we ons heel kwetsbaar op, want ze heeft toegang tot het hele pand.”

De studentes snappen dat ook transvrouwen ergens terecht moeten kunnen. “Maar bij ons komen wonen is niet de oplossing”, klinkt het.

Hier en daar wordt druk uitgeoefend om Langford toch in de groep te aanvaarden. “Ik heb door dit voorval al ernstig overwogen om zelf te vertrekken”, stelt een van de studentes. “Maar dan besef ik hoe goed ik me hier voel. Dat laat ik me niet afnemen door een man. Hij doet niet eens de moeite om er als een vrouw uit te zien. Zichzelf een meisje noemen volstaat tegenwoordig blijkbaar om een speciale behandeling te krijgen.”

“Een volwassen man verandert niet plots van geslacht door zich te identificeren als vrouw”, werpt de advocate van de meisjes op. “Langford komt vaak mee-eten met de meisjes, maar zegt zelf amper iets. Vanuit zijn stoel zit hij hen gewoon aan te kijken. Voor hem wordt nu een uitzondering gemaakt, maar deze jonge meisjes hebben ook recht op veiligheid.”